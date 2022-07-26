Сомнолог перечислил правила качественного сна в летний период

Ко сну нужно относиться очень внимательно как летом, так и зимой, поскольку сон — это главная составляющая здоровья человека. Но в летний период есть свои правила сна. Об этом рассказал Pravda.Ru руководитель Центра медицины сна МГУ им. Ломоносова Александр Калинкин.

По словам эксперта, летом у некоторых людей качество сна может ухудшить избыточное количество солнечной освещённости в ранние утренние часы, если на окнах нет штор, и помещение не затемняется.

"Поэтому в тот период сна, соответственно, который проводят в постели, лучше максимально затемнять, особенно для тех людей, кто чувствительны к свету", — дал совет специалист.

Кроме того, очень важен для сна температурный фактор, добавил собеседник издания. Он отметил, что оптимальной температурой для спальни будет 17-19 градусов. И необходимо сделать всё, чтобы поддерживать её в этом диапазоне.

С утра летом лучше провести время на воздухе, на солнце, для того, чтобы зарядить организм и восстановить нормальную выработку мелатонина. Именно яркий солнечный свет подавляет его, как и должно быть днём, а в вечернее время, когда уже закат и тёмное время суток, его концентрация начинает увеличиваться, пояснил Калинкин.

Также, желательно, не слишком наедаться на ночь, чтобы сон был более спокойным.

"Большое количество фруктов, овощей будет способствовать хорошему сну, не использовать тяжёлую пищу, а именно лёгкую стараться, особенно в вечерние часы. Лето к этому предрасполагает, конечно же", — заключил сомнолог.