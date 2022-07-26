Растительное молоко, которое становится всё более популярным в России, может стать заменой классическому в плане содержания кальция. Однако железо в нём, хотя и есть, но плохо усваивается. Об этом рассказала аллерголог-иммунолог Антонина Саволюк.
По словам доктора, производители указывают на упаковке содержание железа, но брать его во внимание не стоит, так как это всего лишь рекламный ход.
Также в растительном молоке есть пищевые волокна, которых нет в животном. Они необходимы нам для правильной работы системы пищеварения, поддержания баланса микрофлоры и иммунитета в целом, добавила доктор.
Однако растительное молоко может нести и вред, так как производители добавляют в продукт вкусовые усилители для улучшения органолептических свойств, предупредила врач в интервью Москве 24.
В качестве таковых чаще всего выступают соль, сахар и рапсовое масло. Хорошего в этом нет ничего, поскольку данные вещества нарушают природный баланс углеводов и жирных кислот, создавая условия для окислительного стресса, — процесса, при котором клетки организма человека повреждаются из-за окисления, заключила собеседник канала.
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У американских HIMARS не осталось бы шансов, если бы в руках у России оказались артиллерийские системы Северной Кореи и Китая, у которых нет мировых аналогов.