Семейный психолог Татьяна Потёмкина для Pravda.Ru объяснила, почему человеку необходимо отдыхать от работы. Также специалист призвала не игнорировать гигиену труда.
"Считают, что человек в течение полугода, кроме обычных выходных, должен иметь некий перерыв в работе, от 10 дней до двух недель, который позволяет восстановиться. Срок, конечно, зависит от деятельности", — сказала эксперт.
Собеседница издания перечислила следующие признаки выгорания:
По словам Потёмкиной, в этом случае человеку необходимо уйти в отпуск.
"Во-первых, продуктивность существенно повышается при смене деятельности. Во-вторых, если человек работает без выходных, происходит накопление эмоционального и физического утомления. При умственном труде бесконечное погружение в одну и ту же тему размывает остроту видения проблемы, рутинизирует жизнь человека", — подчеркнула психолог.
Ранее в Pravda. Ru рассказали, как справиться с профессиональным выгоранием.
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