Невролог рассказал, как отличить физическую боль от психосоматический

Каждый человек ощущает боль по-своему. Одно и то же физическое воздействие может по-разному восприниматься разными людьми, во многом, это зависит от тонких настроек субъективной системы восприятия. Об этом Pravda.Ru рассказал доктор медицинских наук, невролог Ян Власов.

По его словам, разделить боль на объективную и субъективную, не будучи специалистом в области неврологии или вегетологии, практически невозможно.

Некоторые люди могут ощущать мучительную фантомную боль, из-за которой заканчивают жизнь самоубийством. Поэтому вопрос объективизации субъективных ощущений является одним из самых сложных в психоневрологии, и нельзя сказать, что ответ на него дан полностью, заметил врач.

Он пояснил, что существуют шкалы болевых ощущений, но, они обычно настроены на субъективное восприятие.

"Отличить физическую боль (дискомофорт) как симптом заболевания от психосоматической невозможно для обычного пользователя, здесь нужен специалист. У боли есть свои окраски, своя локализация, специфики радиации, специфики течения. И доктор по совокупности вот этих вот оттенков, особенностей болевых ощущений может, по большому счету, поставить предварительный диагноз, либо заподозрить по характеру боли заболевание органа", — рассказал собеседник издания.

Любая боль субъективна, и только болевой шок является объективным показателем болевых ощущений, заключил доктор.