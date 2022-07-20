Иммунолог: пожилые люди наиболее подвержены заражению штаммом "кентавр"

Иммунолог Николай Крючков рассказал, какие существуют группы риска по заражению штаммом коронавирусной инфекции "кентавр".

"Те же самые люди, никаких изменений с "кентавром" в этом плане нет", — отметил специалист, слова которого приводит Москва 24.

Эксперт перечислил следующие категории людей, которые могут серьёзно пострадать из-за нового варианта COVID-19:

люди с тяжёлыми заболеваниями,

пенсионеры,

беременные женщины.

При этом россияне, которые уже болели штаммом "омикрон", не являются частью группы риска, отметил собеседник издания. По словам Крючкова, их иммунитет позволит избежать осложнений.

Ранее вирусолог Анатолий Альтштейн в беседе с Pravda.Ru спрогнозировал небольшой подъём заболеваемости коронавирусом в августе и сентябре.

"Ничего особенного "кентавр" не внесёт в эту эпидемию. Он такой же, как и другие варианты", — добавил специалист.