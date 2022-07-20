Иммунолог Николай Крючков рассказал, какие существуют группы риска по заражению штаммом коронавирусной инфекции "кентавр".
"Те же самые люди, никаких изменений с "кентавром" в этом плане нет", — отметил специалист, слова которого приводит Москва 24.
Эксперт перечислил следующие категории людей, которые могут серьёзно пострадать из-за нового варианта COVID-19:
При этом россияне, которые уже болели штаммом "омикрон", не являются частью группы риска, отметил собеседник издания. По словам Крючкова, их иммунитет позволит избежать осложнений.
Ранее вирусолог Анатолий Альтштейн в беседе с Pravda.Ru спрогнозировал небольшой подъём заболеваемости коронавирусом в августе и сентябре.
"Ничего особенного "кентавр" не внесёт в эту эпидемию. Он такой же, как и другие варианты", — добавил специалист.
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