Соломатина: причиной набора веса могут быть проблемы с щитовидной железой

Основные причины набора веса — заболевания щитовидной железы, проблемы со сном, стресс и нехватка определённых витаминов. Об этом заявила диетолог Елена Соломатина.

Она отметила в интервью URA.RU, что с возрастом у пациентов часто возникает гипотиреоз, при котором наблюдается недостаток гормонов щитовидной железы. Из-за этого человек может начать набирать вес, указала диетолог.

Кроме того, специалист предупредила, что плохой сон тоже способен привести к ожирению. Соломатина подчеркнула: в таком случае у человека вырабатывается кортизол, заставляющий организм "укладывать" всю пищу в жировую ткань.

Как пояснила диетолог, пациенты нередко набирают вес в связи с нехваткой витамина D или микрофлорными нарушениями.

"Часто бывает, что ожирение — это вторичная проблема", — сказала Соломатина.

Специалист порекомендовала россиянам, которые борются с лишним весом, постепенно заменять вредные продукты на полезные, чтобы не сорваться из-за жёстких ограничений.