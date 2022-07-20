Гастроэнтеролог Слюняева: привычка ложиться на диван сразу после еды – вредная

По словам специалиста-гастроэнтеролога Натальи Слюняевой, не стоит ложиться на диван сразу после принятия пищи, как любят делать многие. Это становится причиной ощущения жжения в груди и возникновения отрыжки.

Механизм этих неприятных ощущений прост, отметила врач. Дело в том, что в процессе еды в организме человека выделяется желудочный сок, ферменты и желчь, которые необходимы для переваривания съеденного. Если человек сразу после еды принимает горизонтальное положение, желудочный сок проникает в пищевод.

"Следствием этого станет кислый привкус во рту, жжение в груди или отрыжка. Рефлюкс раздражает дыхательные пути и приводит к кашлю", — уточнила Слюняева в беседе с "Аргументами и фактами".

Это ещё не все проблемы, к которым приводит желание полежать сразу после еды, добавила гастроэнтеролог. Часто любители прилечь после сытного обеда страдают грыжей пищеводного отверстия диафрагмы или усилением гастроэзофагеальной рефлюксной болезни.

Чтобы избежать этих неприятностей, врач посоветовала ложиться на диван не сразу после еды, а хотя бы спустя полчаса. Также желательно отказаться от поздних ужинов, кушая не менее чем за три часа до отхода ко сну.