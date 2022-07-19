Вирусолог Альтштейн о штамме коронавируса "кентавр": "Расслабляться не стоит"

Вирусолог Анатолий Альтштейн в разговоре с Pravda.Ru оценил появление штамма коронавирусной инфекции "кентавр" на территории России. Специалист предрёк небольшой подъём заболеваемости COVID-19 в августе и сентябре.

"Ничего особенного "кентавр" не внесёт в эту эпидемию. Он такой же, как и другие варианты. Летальность находится примерно на уровне 0,5%, то есть низкая. Скорее всего, "кентавр" менее заразный, чем "омикрон", — сказал эксперт.

Вместе с этим он призвал россиян не паниковать. Однако собеседник издания подчеркнул, что пандемия ещё не закончилась.

"Расслабляться не стоит, пандемия продолжается. Главная антикоронавирусная мера — это вакцинация. Спустя шесть месяцев переболевшим людям желательно прививаться", — заключил вирусолог.

Ранее в Роспотребнадзоре рассказали о пяти выявленных заражённых штаммом "кентавр". По данным ведомства, они находятся на территории Москвы.