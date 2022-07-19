Врач Гамбарян рассказал об "опасном сюрпризе" электронных сигарет

Сейчас многие курильщики переходят на электронные сигареты, считая, что они менее вредны, чем обычные. Однако это очень опасная позиция. Об этом рассказала в беседе с Pravda.Ru руководитель центра профилактики и контроля потребления табака ФГБУ "НМИЦ терапии и профилактической медицины Минздрава России" кандидат медицинских наук Маринэ Гамбарян.

Во-первых, не доказано, что электронные сигареты более безвредны, чем обычные, поскольку они также содержат никотин, и одного этого уже достаточно, чтобы вызвать зависимость, заметила специалист.

Она добавила, что этот никотин к тому же синтетический и крайне токсичный — в нём часто содержатся сульфаты, которые очень быстро приводят к зависимости.

"И, самое главное, что это входные ворота для получения зависимого нового поколения от никотина, поскольку маркетинговые компании электронных сигарет направлены в первую очередь на детей и подростков. И, конечно, взрослые, которые думают, что таким образом могут снизить вред или бросить курить, тогда обречены на постоянное курение, переходя на электронные сигареты. Потому что электронные сигареты не дадут им никогда отказаться от курения, в силу того, что они поддерживают эту никотиновую зависимость и усугубляют ее", — пояснила врач.

Она отметила, что электронные сигареты так же вредны для сердечно-сосудистой системы, как и обычные. К тому же вдыхание раскалённых ароматизаторов, дающих вкус шоколада, ванили или попкорна, особенно вредно для лёгких и бронхов. А именно эти продукты делают электронные сигареты привлекательными для детей и подростков.

Доктор напомнила о знаменитом заболевании вейперов — двусторонней пневмонии, которая доводила их до состояния реанимации в 20-летнем возрасте.

"По сравнению с 300-летней историей обычных табачных изделий, о которых мы сейчас практически всё знаем, это вообще ничего. И многие еще сюрпризы могут быть впереди, что говорит тоже о том, что ни в коем случае нельзя их воспринимать как снижение вреда или менее вредные продукты, чем обычные", — заключила собеседник издания.