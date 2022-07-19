Эпидемиолог Малышев: новый штамм коронавируса "кентавр" не так опасен

Роспотребнадзор сообщил о пяти выявленных на сегодняшний день заболевших новым штаммом коронавируса "кентавр" в Москве. Волноваться по этому поводу россиянам не стоит, однако соблюдать меры безопасности нужно. Такое мнение высказал профессор, инфекционист Николай Малышев.

По словам эксперта, достаточно придерживаться всё тех же известных правил. Это частое мытьё рук и соблюдение дистанции. Также не стоит касаться руками лица, а в толпе лучше использовать медицинские маски.

Инфекционист отметил в беседе с Общественной Службой Новостей, что заболеваемость новым штаммом регистрируется уже неделю. Однако от предыдущих вариантов "кентавр" отличается не сильно, успокоил учёный.

Он добавил, что анализ — это единственный способ узнать, чем именно болеет человек.

Сам заболевший по симптомам определить отличия от предыдущих штаммов не сможет, понять это может только врач, а иногда — только анализ, заключил Малышев.