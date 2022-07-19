Трихолог Малахова: перхоть может являться проявлением себорейного дерматита

Врач-дерматовенеролог, трихолог Ольга Малахова рассказала об опасных осложнениях при перхоти, а также объяснила, как избавиться от неё.

В интервью Москве 24 она отметила, что перхоть нередко является проявлением себорейного дерматита. Врач подчеркнула: если вовремя не обратиться за помощью, течение болезни перейдёт в осложнённую фазу.

Как пояснила Малахова, в нормальном состоянии чешуйки омертвевшей кожи отпадают практически незаметно. Однако большое количество белых хлопьев на голове, как правило, сигнализирует об активном размножении дрожжевых грибов. Они развивают бурную деятельность, когда начинается повышенная выработка кожного сала, например, при резком увеличении в организме мужских половых гормонов, указала врач.

"Именно поэтому перхоть чаще возникает у мужчин, а также у подростков в период полового созревания", — поделилась специалист.

Для лечения перхоти Малахова порекомендовала использовать шампуни и тоники с компонентами, уменьшающими продукцию кожного сала. При этом она добавила, что в некоторых случаях с проблемой позволяют справиться только противогрибковые шампуни.