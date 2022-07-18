Диетолог Арзамасцев: пропуск завтрака может вызвать ухудшение самочувствия

Не стоит отказываться от завтрака. Это может привести к ухудшению самочувствия, замедлению метаболизма и набору веса. Об этом рассказал врач диетолог-нутрициолог Евгений Арзамасцев.

Эксперт в интервью Москве 24 отметил, что при пропуске завтрака в первую очередь снижается психологическая привычка к питанию и сбивается режим приёма пищи. И в другой раз человеку будет непонятно, в какое время ему нужно поесть снова, пояснил он.

По его словам, из-за пропущенного завтрака у человека может ухудшиться самочувствие.

"Завтрак — это наша сила и хорошее самочувствие в течение дня. То есть если его нет, то и питание организму брать неоткуда", — заявил доктор.

Метаболизм подрывает также и беспорядочный приём пищи, добавил собеседник канала. Это в дальнейшем грозит набором веса, особенно если будет всего один приём еды в день, как правило, вечерний, рассказал врач.

Диетолог посоветовал обязательно есть утром. И лучше всего делать это не сразу после пробуждения, а примерно через час, чтобы желудок успел "проснуться" и мог переваривать пищу в хорошем темпе.