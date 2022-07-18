За прошедшую неделю показатель заболеваемости COVID-19 вырос на 30,2%. Так же, вырос показатель госпитализаций на 100 тыс. населения, он составил 5,4 и увеличился на 3,2% по сравнению с предыдущей неделей. Об этом сообщает федеральный оперативный штаб по борьбе с инфекцией.
По данным "СТОПКОРОНАВИРУС.РФ" с 13 по 18 июля 26 534 человека заразились COVID-19, что на 6675 человек больше, чем с 7 по 12 июля. Увеличение количества заразившихся отмечается в России уже третью неделю подряд.
Топ заболеваемости по регионам не изменился: Москва, Санкт-Петербург и Московская область.
Ранее Роспотребнадзор заявлял, что новейшие подварианты "омикрона" BA.4 и BA.5 могут распространяться еще быстрее. В связи с этим, их доля в штаммовом составе увеличивается.
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Аналитики США скептически относятся к попыткам Киева опровергнуть сообщения Минобороны РФ об уничтожении склада ракет Harpoon и HIMARS.