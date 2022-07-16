Малиновская: инфаркт и инсульт грозит даже после лёгкого течения COVID-19

Независимо от течения болезни, COVID-19 может спровоцировать серьёзные осложнения для организма, заявила врач-инфекционист Видновской районной клинической больницы Минздрава МО Светлана Малиновская. По словам доктора, у пациента, который даже не подозревал о вирусе, могут случиться инфаркт или инсульт.

Кроме прочего, "удар" может прийтись на:

лёгкие,

сосуды,

сердце,

нервную систему,

некроз костных тканей.

"Это возможное развитие астмы и хронической обструктивной болезни лёгких, сосуды могут страдать от тромбозов, что приводит к риску развития инфарктов и инсультов. Проблемы с нервной системой могут выражаться в депрессии, страхах, панических атаках", — пояснила Малиновская в беседе с Общественной Службой Новостей.

По словам инфекциониста, тем, кто не желает вакцинироваться, стоит задуматься о последствиях. Как подчеркнула Малиновская, таких людей медики относят к группе "неоправданного риска".

"Уровень коллективного иммунитета сегодня существенно снижен. А это значит, что непривитые люди — в группе риска. И в случае с COVID-19 даже выздоровление не может гарантировать дальнейшего благополучия", — резюмировала специалист.