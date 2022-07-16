Диетолог: "Каротиноиды защитят от загара"

Во время загара важно защититься от действия излучения посредством антиоксидантов. Также не должно быть дефицита витамина D, считает диетолог Анна Евгенова.

"Именно витамин D помогает коже восстанавливаться после солнечных ожогов. Если у вас нет дефицита, вы почти не будете обгорать. Получить его с едой, чтобы компенсировать дефицит, вряд ли получится, поэтому его нужно принимать дополнительно в форме добавок. Желательно перед этим сдать анализ на содержание витамина D в крови", — сообщила эксперт в интервью Pravda.Ru.

Также Анна Евгенова отметила важность каротиноидов, правда, если у вас имеется генетический сбой, который превращает каротиноиды в ретинол, то вы получите только желтые ладошки. Каротиноиды — это тыква, морковь и ярко окрашенные овощи. Также защищать от загара будут:

селен,

полифенолы (ресвератрол, пикногенол).

Большое количество селена содержится в бразильских орехах (дневная норма в двух штуках).

"Приобретите для солнечных ванн самый мощный антиоксидант — астаксантин. В летний период прием по 12 мг. Естественными источниками астаксантина являются водоросли, дрожжи, лосось, форель, криль, креветки и раки. Дикие виды лосося содержат 26-38 мг астаксантина на 1 кг мяса. В европейской форели содержится примерно 6 мг астаксантина на 1 кг", — отметила диетолог.