Вирусолог Аграновский: всплеск заболеваемости COVID-19 ожидается к сентябрю

Новую волну COVID-19 в России ожидают к осени, заявил профессор МГУ им. М. В. Ломоносова, вирусолог Алексей Аграновский. По словам специалиста, вероятно, это будет всплеск заболеваемости малопатогенным штаммом группы "омикрон".

Как подчеркнул вирусолог, волна будет менее интенсивной, чем предыдущие, к тому же подштаммы "омикрона" дают более лёгкое течение болезни и меньшую летальность.

"К осени иммунитет вообще падает, люди возвращаются из отпусков, дети идут в школы, — всё это факторы, которые положительно влияют на распространение вируса. Но бояться нечего, потому что это малолетальный, малопатогенный штамм группы омикрона", — пояснил профессор Общественной Службе Новостей.

По словам Аграновского, вводить новые ограничения нет необходимости. По его мнению, россияне уже "свыклись" с коронавирусной ситуацией и даже после послабления масочного режима, продолжают его соблюдать.