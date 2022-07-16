Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
20 идей по развитию России
Новости
Минобороны: ВСУ обстреляли рынок в Славянске, чтобы обвинить Россию
Герпетолог Чурлин: в России начался пик численности гадюк — выползают в города
Старовойт: ВСУ ведут обстрел по селу Тёткино в Курской области
Киев отреагировал на слова венгров о вводе войск в Закарпатье: кого спасать-то?
В горных регионах России регистрируют вспышки чумы, которую переносят суслики
Трасс: Лондон должен строить больше АЭС, чтобы перестать зависеть от России
Marca: Рики Мартину грозит 50 лет тюрьмы за интимные отношения с племянником
Снаряды российской РСЗО "Торнадо-С" превзошли боеприпасы HIMARS в СВО на Украине
The New York Times: экс-супруга Трампа погибла из-за несчастного случая

Вирусолог Аграновский: всплеск заболеваемости COVID-19 ожидается к сентябрю

Здоровье

Новую волну COVID-19 в России ожидают к осени, заявил профессор МГУ им. М. В. Ломоносова, вирусолог Алексей Аграновский. По словам специалиста, вероятно, это будет всплеск заболеваемости малопатогенным штаммом группы "омикрон".

Вирусолог Аграновский: всплеск заболеваемости COVID-19 ожидается к сентябрю

Как подчеркнул вирусолог, волна будет менее интенсивной, чем предыдущие, к тому же подштаммы "омикрона" дают более лёгкое течение болезни и меньшую летальность.

"К осени иммунитет вообще падает, люди возвращаются из отпусков, дети идут в школы, — всё это факторы, которые положительно влияют на распространение вируса. Но бояться нечего, потому что это малолетальный, малопатогенный штамм группы омикрона", — пояснил профессор Общественной Службе Новостей.

По словам Аграновского, вводить новые ограничения нет необходимости. По его мнению, россияне уже "свыклись" с коронавирусной ситуацией и даже после послабления масочного режима, продолжают его соблюдать.

Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение)

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.

Автор: Екатерина Широкова, Куратор: Елена Андреева
Популярное
Мир. Новости мира
Telegraph: Шольц может потерять должность, если не капитулирует перед Путиным

Канцлер Германии Олаф Шольц рискует потерять свою должность, если не "капитулирует" перед президентом России Владимиром Путиным. Об этом пишет Telegraph.

Telegraph: Шольц может потерять должность, если не капитулирует перед Путиным
Украина нанесла удар по Белгородской области
Силовые структуры
Украина нанесла удар по Белгородской области
Мир. Новости мира
Группировка "Отважные" громят ВСУ и освобождают Донбасс с помощью новой тактики
Силовые структуры
Военкор Поддубный: удар по Николаеву означает, что мы начинаем реально бить
Любовь Степушова В Польше намерены остановить создание совместного государства с Украиной Любовь Степушова Игорь Латунский Глаголев: Горбачёв — двуликий Янус, разваливший СССР по американскому сценарию Игорь Латунский Александр Артамонов Конфискация по-украински: обман и разбой — норма жизни западной цивилизации Александр Артамонов
Силовые структуры
Росгвардейцы нашли в ЛНР документы, подтверждающие массовое дезертирство в ВСУ
Силовые структуры
Удар ВС РФ по военному объекту в Никополе привёл к детонации
Jerusalem Post: РФ готовит лазерное оружие против спутников США и Израиля
Мир. Новости мира
Jerusalem Post: РФ готовит лазерное оружие против спутников США и Израиля
Последние материалы
Старовойт: ВСУ ведут обстрел по селу Тёткино в Курской области
Киев отреагировал на слова венгров о вводе войск в Закарпатье: кого спасать-то?
Вирусолог Аграновский: всплеск заболеваемости COVID-19 ожидается к сентябрю
В горных регионах России регистрируют вспышки чумы, которую переносят суслики
Трасс: Лондон должен строить больше АЭС, чтобы перестать зависеть от России
Marca: Рики Мартину грозит 50 лет тюрьмы за интимные отношения с племянником
Снаряды российской РСЗО "Торнадо-С" превзошли боеприпасы HIMARS в СВО на Украине
The New York Times: экс-супруга Трампа погибла из-за несчастного случая
Сенат США: оставшиеся страны бывшего СССР больше не примут в НАТО
Министр обороны Украины передумал возвращать южные территории страны
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Проверка фактов
Антиопечатка

Copyright © 1999-2022, технология и дизайн принадлежат ООО «Правда.Ру».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: ООО «ТехноМедиа».
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Электронный адрес: [email protected]
Телефон: +7 (499) 641-41-69
ООО «ТехноМедиа», 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16, стр.3

Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников