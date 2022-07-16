В горных регионах России регистрируют вспышки чумы, которую переносят суслики

В горных регионах России специалисты зафиксировали очаговые вспышки чумы. Так, согласно информации, к примеру, в Минтуризма Ставропольского края заявили, что заболевание можно "подхватить" от сусликов.

По данным ведомства, в горах Карачаево-Черкесии, туристов предупреждают о том, что переносчиками чумы могут быть суслики. Людей призывают не кормить и не трогать грызунов.

"Сейчас данный совет наиболее злободневен, поскольку в горах периодически регистрируют природные очаги чумы, разносчиком которой как раз и являются эти грызуны", — пишет newstracker.ru со ссылкой на сообщение Минтуризма.

Как подчеркнуло издание, особенно это касается туристов, следующих по маршруту к термальным источникам урочища Джилы-Су.