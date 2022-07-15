Стоматолог Никитина: по вечерам каждый зуб нужно прочищать монопучковой щёткой

Стоматолог Ирина Никитина рассказала, как правильно чистить зубы и какие дополнительные инструменты необходимы для гигиены ротовой полости.

По её словам, ухаживать за зубами следует утром и вечером, проходя все участки щёткой средней жёсткости по 5-10 раз.

"Каждый вечер после основной процедуры нужно прочищать каждый зуб со всех сторон монопучковой щёткой", — сказала врач в интервью Москве 24.

Она пояснила, что это необходимо делать штрихообразными движениями без применения пасты. Кроме того, стоматолог порекомендовала ежедневно чистить пространства между зубами специальной нитью.

Никитина также подчеркнула: помимо зубов, важно чистить язык, на котором скапливается налёт, а после всех процедур можно воспользоваться реминерализирующим гелем, позволяющим укрепить эмаль.

Если в полости рта есть коронки, брекеты или виниры, то для качественной гигиены стоит приобрести зубные ёршики и ирригатор, удаляющие остатки пищи из труднодоступных мест, указала врач.