Врач Токарев: штамм "Омикрон — Кентавр" оказался заразнее других подвариантов

Новый штамм "Омикрон — Кентавр" (BA.2.75 Centaurus), обнаруженный в Индии, оказался заразнее других подвариантов COVID-19. Об этом заявил главный профилактолог УрФО Сергей Токарев.

Он не исключил, что мутация может добраться до РФ. В интервью URA.RU врач подчеркнул: сейчас в стране начинают преобладать варианты ВА.4 и ВА.5, которые вытесняют предыдущие разновидности "Омикрона". По словам специалиста, индекс заразности этих вариантов составляет порядка 10-12 баллов.

"У "Омикрона" BA.2.75, который за рубежом назвали "Кентавром", индекс распространения составляет около 12. Он максимально ближе к кори", — рассказал Токарев.

Врач пояснил, что BA.2.75 — это "потомок" варианта "Омикрон" ВА.2. Однако у "Кентавра" идёт эволюция по увеличению заразности, убеждён специалист. Как отметил Токарев, опасность новых подвариантов коронавируса состоит в том, что они полностью уходят от иммунного ответа организма.

Он также добавил, что рекомендация ВОЗ о возобновлении масочного режима в закрытых помещениях абсолютно оправдана.