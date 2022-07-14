Врач Алексеева: томатный сок нужно пить в самолёте для разжижения крови

Врач общей практики, терапевт Лариса Алексеева порекомендовала россиянам пить в самолёте обычную воду, томатный или апельсиновый сок.

В интервью URA.RU она отметила, что эти напитки во время перелёта способствуют разжижению крови.

"Томатный сок — единственный природный антиагрегант, который это делает. И лучше не солёный", — уточнила специалист.

Врач пояснила, что данный напиток отлично подойдёт для людей, страдающих диабетом, а апельсиновый сок предназначен для тех, у кого нет такого заболевания. Кроме того, Алексеева подчеркнула: перед полётом не следует есть и употреблять алкоголь, чтобы не добавлять нагрузку на организм, однако можно принять таблетку аспирина или антиагреганты.

Специалист также посоветовала пассажирам с хроническими заболеваниями проверять кровь на свёртываемость и уровень глюкозы перед длительными перелётами. Это позволит избежать возможного ухудшения состояния на борту судна.