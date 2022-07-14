Врач Кондрахин: штаммы COVID-19 продолжат меняться

Вирус COVID-19 продолжит меняться, чтобы сохранить своё место в популяции, заявил кандидат медицинских наук, терапевт, клинический фармаколог Андрей Кондрахин. По словам врача, какие-то штаммы слабеют, а какие-то становятся только агрессивнее.

Как пример, врач привёл штамм "омикрон". Ранее стало известно, что в Канаде обнаружили его более заразный и устойчивый к антителам подвид BA.2.75.

"Вирус продолжит меняться, какие-то штаммы будут более активными, какие-то — менее. При этом вирус выбирает такую форму, которая позволила бы ему спокойно находиться в популяции, не принося летальных исходов. И это вполне нормально, все вирусы ведут себя так", — пояснил Кондрахин в беседе с Радио 1.

Как подчеркнул терапевт, не нужно из-за этого паниковать, так как медики внимательно следят за изменениями вируса. Однако не исключил, что возможно появление более агрессивного штамма.