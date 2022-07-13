Иммунолог Болибок о том, чем можно заразиться в бассейне: ветряная оспа и герпес

Иммунолог Владимир Болибок рассказал о том, какие заболевания можно "подхватить" в бассейне.

По словам врача, самой частой угрозой для посетителей бассейнов являются ротавирусы и энтеровирусы. Помимо них, в воде не исключено попадание в организм вируса гепатита А, папилломы и прочих кожных заболеваний, например, герпеса первого и второго типа, ветряной оспы.

"Самые распространенные вирусы, которыми заражаются в бассейнах, это ротавирус и энтеровирус. Они, соответственно, вызывают кишечную инфекцию, может появиться характерная сыпь на коже. Кроме этого, через воду распространяется вирус гепатита А. В некоторых случаях через поручни, за которые хватаются, но не через саму воду, а через оборудование. Можно заразиться вирусом папилломы — это вирусные бородавки. Соответственно, все кожные дела, которые у человека бывают (вирус ветряной оспы, герпеса первого и второго типа), они в бассейнах могут некоторое время выживать в этой воде, — рассказал Болибок в беседе с NEWS. ru.

По словам эксперта, самыми серьёзными бактериальными инфекциями, которые человек рискует подхватить в бассейне, становятся энтеропатогенная кишечная палочка и дизентерия. Также есть вероятность заразиться иерсинией, которую в открытый бассейн могут занести животные — этим заболеванием люди заражаются от собак, кошек, грызунов и птиц именно через воду.