Врач Арзамасцев счёл гречку и творог самым полезным завтраком

Врач Евгений Арзамасцев рассказал, каким должен быть полезный завтрак. По словам специалиста, людям стоит отказаться от употребления тяжёлых продуктов в это время и варить крупы, в которых есть сложные углеводы.

"Любое жирное мясо, свинина, даже жирная говядина. Их лучше не использовать", — подчеркнул эксперт, передаёт Москва 24.

Также он предостерёг от употребления сложных блюд. В качестве примера диетолог привёл макароны с грибами, сыром и маслом. Подобный завтрак не только способен спровоцировать лишний вес, но и стать причиной ощущения тяжести, объяснил Арзамасцев.

Вместе с этим он порекомендовал не пережаривать яичницу. Если в ней отсутствуют тёмные вкрапления, завтрак можно назвать полезным, сказал врач. Он посоветовал употреблять после сна гречку или геркулес. Положительно на работу организма повлияют творог и омлет, отметил специалист.

"Потребление белковых продуктов утром не будет давать чувства тяжести", — сообщил собеседник издания.