В Ижевске школьники изобрели перчатку для восстановления двигательных функций

Школьники из Ижевска вместе с наставниками разработали интерактивную перчатку, которая в будущем позволит восстанавливать двигательные функции руки. Об этом пишет udm-info.ru.

По информации издания, небольшая перчатка переносит в виртуальную среду все движения руки, а пациент получает возможность выполнять реабилитационные упражнения в формате игры.

Как пояснили школьники, перчатку для восстановления движения мышц рук смогут использовать люди, которые утратили эту функцию из-за травм, инсульта или неврологических заболеваний.

Кроме того, изобретение в дальнейшем планируется адаптировать для лечения детей с церебральным параличом. Отмечается, что на создание перчатки ученикам понадобилось полгода. Они стали победителями и призёрами Всероссийского конкурса "Большие вызовы", межрегионального конкурса "Марафон проектов".

Наставники школьников, педагоги Регионального образовательного центра "ТАУ", одержали победу в конкурсе "Студенческий стартап", представив кейс "Интерактивная система для повышения мотивации и упрощения реабилитации верхних конечностей". Молодым учителям выделят грант на сумму 1 миллион рублей.