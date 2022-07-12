В России официально подтверждён первый случай заражения оспой обезьян. Об этом журналистам сообщили в пресс-службе Роспотребнадзора.
По данным ведомства, инфекционное заболевание выявили у молодого человека, который недавно вернулся из Европы. Как пояснили специалисты, пациент обратился за помощью в медицинское учреждение с характерной сыпью. По их словам, он переносит болезнь в лёгкой форме, поэтому угрозы для жизни нет.
"В России подтверждён первый случай оспы обезьян. Заболевание выявлено у молодого человека, вернувшегося из поездки по странам Европы", — прокомментировали в Роспотребнадзоре.
В ведомстве также подчеркнули: пациент изолирован, он находится в медучреждении инфекционного профиля.
Ранее эксперты Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) предупредили, что из-за вспышки оспы обезьян в нескольких новых странах вырос риск появления заболевания на территории России.
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