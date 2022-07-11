Диетолог: четыре чашки кофе в день снизят риск появления онкологии и слабоумия

Врач-диетолог Елена Соломатина в разговоре с Pravda.Ru рассказала о пользе кофе. По словам специалиста, четыре чашки этого напитка положительно повлияют на работу организма.

"Для среднестатистического человека четыре чашки кофе принесут пользу. В нём содержатся антиоксиданты и полифенолы, которые защищают людей от преждевременного старения, повреждения сердечно-сосудистой системы, онкологии", — сказала эксперт.

Вместе с этим она отметила, что этот напиток мягко тонизирует мозг и снижает риск возникновения болезни Альцгеймера, раннего слабоумия.

"Кофе препятствует повреждению сосудов и нейронов, миелиновой оболочки, которая покрывает нервный пучок. То есть напиток помогает сохранить память. Четыре чашки в день тормозят многие когнитивные ухудшения, особенно связанные с возрастом. В кофе есть сиртуины, так называемые гены молодости", — заключила собеседница издания.

Ранее Евгений Арзамасцев предупредил, что неумеренное употребление кофе опасно для пожилых людей.