Малышева обратилась к онкологу: "Злокачественные образования — в красной зоне"

Елена Малышева рассказала о проблеме со здоровьем. Телеведущая проходит обследование у онколога-дерматолога.

За помощью Елена Васильевна обратилась к онкологу-дерматологу, профессору и доктору наук Елене Филоненко.

"Меня забеспокоило образование на ухе", — написала теледоктор.

Малышева испытала на себе современное оборудование, которое диагностирует заболевание с помощью искусственного интеллекта.

"На экране прибора — шкала, где доброкачественные образования находятся в жёлтой зоне, злокачественные образования — в красной зоне, а подозрительные — в серой", — объяснила звезда ТВ.

К счастью для Малышевой, её образование оказалось доброкачественным.

Ранее Елена Малышева объяснила вероятные причины кончины Юрия Шатунова, который умер в возрасте 48 лет от инфаркта. Медик рассказала, как можно было предотвратить трагедию.