Елена Малышева рассказала о проблеме со здоровьем. Телеведущая проходит обследование у онколога-дерматолога.
За помощью Елена Васильевна обратилась к онкологу-дерматологу, профессору и доктору наук Елене Филоненко.
"Меня забеспокоило образование на ухе", — написала теледоктор.
Малышева испытала на себе современное оборудование, которое диагностирует заболевание с помощью искусственного интеллекта.
"На экране прибора — шкала, где доброкачественные образования находятся в жёлтой зоне, злокачественные образования — в красной зоне, а подозрительные — в серой", — объяснила звезда ТВ.
К счастью для Малышевой, её образование оказалось доброкачественным.
Ранее Елена Малышева объяснила вероятные причины кончины Юрия Шатунова, который умер в возрасте 48 лет от инфаркта. Медик рассказала, как можно было предотвратить трагедию.
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