Психолог Леонова перечислила признаки выгорания на работе

Семейный психолог Алёна Леонова в разговоре с Pravda.Ru рассказала, по каким признакам можно понять, что на работе наступило выгорание, и когда именно в такие периоды лучше брать отпуск.

Психолог назвала тревожным признаком потерю желания делать свою работу. Особенно стоит насторожиться, если работа является любимой, но она вдруг перестаёт быть для человека интересной, не хочется ничего узнавать и ни во что вникать. Человек начинает откладывать то, что ему нужно сделать по работе, он больше "не загорается" ещё недавно любимым делом. Так, по словам Леоновой, и выглядит выгорание.

Также эксперт советует не откладывать отдых до последнего, когда человек уже совсем устал и его вообще ничего не радует, чтобы потом он не возненавидел свою работу настолько, что её придётся менять.

"Если совсем устать, то можно вообще больше никогда не пожелать вернуться в эту сферу. Можно не сменить работу, допустим, если нет такой возможности, но можно потерять к ней всяческий интерес и, соответственно, качество работы очень сильно упадет. Потом как бы жалко потерять любимое дело. Поэтому здесь нужно какие-то за собой примечать признаки нежелания утром идти на работу, утром, вечером — неважно, когда вы ходите, нежелание вникать в подробности, если вы перестаете интересоваться собственной темой. Обычно же профессионалы все-таки отслеживают, что новенького появилось в мире и все прочее. Если от всего от этого начинает подташнивать, это, наверное, тоже признак того, что пора срочно сменить картинку или деятельность на время, или взять отпуск, поделать другое или уехать", — объяснила Леонова.

Психолог напомнила, что отдыхать всегда нужно вовремя, чтобы потом не пришлось менять вконец опостылевшую работу.

Что касается отпуска, желательно, чтобы он был запланированным, уверена Леонова, потому что так легче его ждать и распределять свои рабочие задачи. Если же ждать отпуска приходится бесконечно долго из-за постоянных проблем и авралов на работе, то выгорание неизбежно, считает эксперт.

"А кому поможет, если мы здесь все загнемся на работе? Кому от этого станет легче? Если мы не отдыхаем, значит, мы не работаем. Если мы не расслабляемся, значит, мы не напрягаемся, мы просто функционируем и все. Зачем загонять себя в стресс? Мы становимся неэффективными", — подытожила Леонова.