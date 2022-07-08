Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
20 идей по развитию России
Новости
Мельник "договорился": глава МО Польши назвал его "полезным идиотом Кремля"
15-летнюю жительницу Лисичанска затравили украинцы за симпатию к русским
Леонков: у Запада проблемы с поставками вооружения Украине
Польские фермеры: власти сдирают с нас кожу заживо
Минобороны Украины сообщило о миллионной численности украинской армии
Немцы: наш канцлер - марионетка Байдена и Зеленского
Москва подготовила жёсткие ответные меры Литве и ЕС за блокаду Калининграда
Минсельхоз РФ: российский рынок полностью обеспечен картофелем
Бывший глава Минфина Британии Сунак объявил о выдвижении на пост премьера

Психолог Леонова перечислила признаки выгорания на работе

Здоровье

Семейный психолог Алёна Леонова в разговоре с Pravda.Ru рассказала, по каким признакам можно понять, что на работе наступило выгорание, и когда именно в такие периоды лучше брать отпуск.

Психолог Леонова перечислила признаки выгорания на работе

Психолог назвала тревожным признаком потерю желания делать свою работу. Особенно стоит насторожиться, если работа является любимой, но она вдруг перестаёт быть для человека интересной, не хочется ничего узнавать и ни во что вникать. Человек начинает откладывать то, что ему нужно сделать по работе, он больше "не загорается" ещё недавно любимым делом. Так, по словам Леоновой, и выглядит выгорание.

Также эксперт советует не откладывать отдых до последнего, когда человек уже совсем устал и его вообще ничего не радует, чтобы потом он не возненавидел свою работу настолько, что её придётся менять.

"Если совсем устать, то можно вообще больше никогда не пожелать вернуться в эту сферу. Можно не сменить работу, допустим, если нет такой возможности, но можно потерять к ней всяческий интерес и, соответственно, качество работы очень сильно упадет. Потом как бы жалко потерять любимое дело. Поэтому здесь нужно какие-то за собой примечать признаки нежелания утром идти на работу, утром, вечером — неважно, когда вы ходите, нежелание вникать в подробности, если вы перестаете интересоваться собственной темой. Обычно же профессионалы все-таки отслеживают, что новенького появилось в мире и все прочее. Если от всего от этого начинает подташнивать, это, наверное, тоже признак того, что пора срочно сменить картинку или деятельность на время, или взять отпуск, поделать другое или уехать", — объяснила Леонова.

Психолог напомнила, что отдыхать всегда нужно вовремя, чтобы потом не пришлось менять вконец опостылевшую работу.

Что касается отпуска, желательно, чтобы он был запланированным, уверена Леонова, потому что так легче его ждать и распределять свои рабочие задачи. Если же ждать отпуска приходится бесконечно долго из-за постоянных проблем и авралов на работе, то выгорание неизбежно, считает эксперт.

"А кому поможет, если мы здесь все загнемся на работе? Кому от этого станет легче? Если мы не отдыхаем, значит, мы не работаем. Если мы не расслабляемся, значит, мы не напрягаемся, мы просто функционируем и все. Зачем загонять себя в стресс? Мы становимся неэффективными", — подытожила Леонова.

Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение)

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.

Автор: Светлана Нерадовская, Куратор: Елена Андреева
Популярное
Силовые структуры
Задержанный в Херсоне украинский боевик подтвердил, что работал на Зеленского

В Херсоне задержанный украинский боевик Виталий Ростецкий подтвердил, что работал на президента Украины Владимира Зеленского.

Задержанный в Херсоне украинский боевик подтвердил, что работал на Зеленского
Кедми: Украина не объявила войну России, чтобы не "развязать руки" ВС РФ
Силовые структуры
Кедми: Украина не объявила войну России, чтобы не "развязать руки" ВС РФ
Мир. Новости мира
Die Welt: немцы потребовали отставки Шольца после его высказывания о России
Силовые структуры
Пленный из 79-й бригады рассказал о больших потерях ВСУ и дезертирстве
Игорь Латунский Следователь Волков: Гантамиров украл миллиарды, но его помиловали за заслуги перед Россией Игорь Латунский Александр Артамонов Ради выгоды Запад готов сделать конфликт на Украине бесконечным Александр Артамонов Любовь Степушова Турция задержала сухогруз с зерном из Бердянска, скоро закроет для РФ Босфор Любовь Степушова
Силовые структуры
Подоляка: ВСУ начали применять тактику "активной обороны" в Донбассе
Мир. Новости мира
Fox News: Путин нанёс последний удар по Джонсону
Группировка "О" ВС РФ разбила отряд ВСУ у Григоровки и захватила оружие НАТО
Силовые структуры
Группировка "О" ВС РФ разбила отряд ВСУ у Григоровки и захватила оружие НАТО
Последние материалы
Эксперт: казнь американских наёмников приведёт к разрыву дипотношений между РФ и США
Польские фермеры: власти сдирают с нас кожу заживо
Минобороны Украины сообщило о миллионной численности украинской армии
Немцы: наш канцлер - марионетка Байдена и Зеленского
Москва подготовила жёсткие ответные меры Литве и ЕС за блокаду Калининграда
Психолог Леонова перечислила признаки выгорания на работе
Минсельхоз РФ: российский рынок полностью обеспечен картофелем
Бывший глава Минфина Британии Сунак объявил о выдвижении на пост премьера
Протоиерей Обухов: санкции стали результатом сильного украинского лобби в Канаде
Министр обороны Украины о вариантах завершения конфликта: капитуляции не будет
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Проверка фактов
Антиопечатка

Copyright © 1999-2022, технология и дизайн принадлежат ООО «Правда.Ру».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: ООО «ТехноМедиа».
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Электронный адрес: [email protected]
Телефон: +7 (499) 641-41-69
ООО «ТехноМедиа», 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16, стр.3

Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников