В жару нужно потреблять как можно больше жидкости. При этом пить воду со льдом и газировку не стоит, рассказал клинический фармаколог Александр Эдигер. Специалист напомнил в беседе в Общественной Службой Новостей правила летнего питья.
Он заметил, что нужно исключить всё холодное и ограничить до минимума напитки с сахаром. Идеальным, по словам эксперта, будет разбавленный водой в соотношении 1:3 сок.
Средней комплекции мужчина должен выпивать минимум два литра в день, добавил собеседник издания. По его словам, пить нужно небольшими порциями, так чтобы от 25 до 50 кубиков воды поступали раз в 10-15 минут, но не было переполнения желудка.
В таком случае свертываемость крови, общее состояние плазмы и капиллярное кровообращение будут в хорошем состоянии, заключил Эдигер.
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