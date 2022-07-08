Доктор Эдигер: в жару пить нужно часто и маленькими порциями

В жару нужно потреблять как можно больше жидкости. При этом пить воду со льдом и газировку не стоит, рассказал клинический фармаколог Александр Эдигер. Специалист напомнил в беседе в Общественной Службой Новостей правила летнего питья.

Он заметил, что нужно исключить всё холодное и ограничить до минимума напитки с сахаром. Идеальным, по словам эксперта, будет разбавленный водой в соотношении 1:3 сок.

Средней комплекции мужчина должен выпивать минимум два литра в день, добавил собеседник издания. По его словам, пить нужно небольшими порциями, так чтобы от 25 до 50 кубиков воды поступали раз в 10-15 минут, но не было переполнения желудка.

В таком случае свертываемость крови, общее состояние плазмы и капиллярное кровообращение будут в хорошем состоянии, заключил Эдигер.