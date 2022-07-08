Нарколог развеял мифы о женском алкоголизме: "Всё зависит от вида алкоголя"

Врач-психиатр, нарколог Игорь Куреков заявил, что алкоголизм не стоит разделять на мужской и женский. Алкоголизм — это заболевание, которое является поражением тканей организма и волевой сферы человека.

"Тут основную роль играет именно волевой аспект: насколько воля человека нарушена, настолько имеют место сопутствующие факторы, такие, например, как поражение центральной нервной системы", — объяснил нарколог.

Заявление о том, что женский алкоголизм протекает тяжелее, чем мужской, Куреков назал некорректным. Женский организм действительно отличается, однако поражение тканей будет аналогичным мужскому.

"С уверенностью говорить о том, что женский алкоголизм неизлечим, нельзя. <…> Также зависит от вида алкоголя: если пьют вино — это одно, а пиво — уже совершенно иная форма потребления", — заявил Куреков в беседе с ФАН.

Врач отметил, что злоупотребление алкогольными напитками провоцирует изменение цвета лица и сосудистого рисунка кожи. Также алкоголь вызывает нейровегетативные проблемы. Куреков объяснил, что незначительные дозы спиртных напитков не повлекут за собой глобальные изменения.

"Когда человек систематически потребляет спиртные напитки и это уже отражается на функционировании организма. В этом случая негативных изменений внешности не избежать", — подчеркнул эксперт.

По словам Курекова, алкоголь не может помочь побороть стресс или справиться с депрессией. Употребление алкогольных напитков во время стрессовых ситуаций приводит к изменению волевой сферы, в результате чего формируется так называемый триггер.