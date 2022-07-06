Жительница Красноярска пожаловалась, что не может записаться в поликлинику ФМБА

Жительница Красноярска сообщила, что на протяжении трёх дней безуспешно пытается попасть на приём в поликлинику ФМБА с помощью онлайн-записи, передаёт prmira.ru.

По словам девушки, все места в медицинском учреждении заняты на две недели вперёд. Она также поделилась, что хотела записаться к офтальмологу, однако подать заявку невозможно из-за огромной очереди.

"Уже две недели полностью заняты, мест нет. В 00:00 каждого дня открывается запись на новый день, уже в течение минуты всё время разбирают", — сказала жительница Красноярска.

Девушка добавила, что пыталась выбрать в меню на сайте поликлиники ФМБА другого специалиста, но записи сейчас нет ни к одному врачу.

Как пояснили в пресс-службе ФМБА, сайт недавно проверял программист, ошибки в его работе отсутствуют. Кроме того, в поликлинике отметили, что центр переполнен пациентами, поэтому в расписании мало свободных мест.