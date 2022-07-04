Эндокринолог Калошина: разговоры за едой — хорошая профилактика лишнего веса

По мнению врача-эндокринолога Марии Калошиной, поговорка "Когда я ем, я глух и нем" неверна, потому что разговоры во время принятия пищи помогают избежать переедания и набора лишнего веса.

Врач заверила, что самый здоровый приём пищи — неторопливый, сопровождающийся такими же неторопливыми разговорами. Она уверена, что и дети, и взрослые таким образом избегают переедания, потому что при неторопливом поглощении пищи человек съедает намного меньше.

"Дело в том, что мозгу требуется около двадцати минут, чтобы убедиться, что организм насытился. Если же мы едим быстро, мозг не успевает понять, что мы уже сыты, и прием пищи затягивается", — напомнила Калошина в разговоре с Общественной Службой Новостей.

Второй важный момент, по мнению врача — неторопливый приём пищи даёт возможность наслаждаться ею, что невозможно сделать, наскоро глотая еду.

"Отвлекаясь на разговор во время еды, делая паузы между блюдами, вы не только получите удовольствие от трапезы, но и насытитесь меньшим количеством пищи, избежите проблем с желудочно-кишечным трактом, будете здоровее и жизнерадостнее", — заключила врач.