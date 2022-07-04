При мигрени возникает спазм сосудов, и спазмолитики или анальгетики, к которым сразу прибегают многие пациенты, чтобы не терпеть боль, не совсем эффективны. Об этом рассказал невролог Александр Комаров.
Врач пояснил в беседе с NEWS.ru, что спазм сосудов вызывает резкую пульсирующую головную боль и может сопровождаться очаговыми изменениями, такими как паралич, нарушение чувствительности, ухудшение зрения, светобоязнь и тошнота.
По словам специалиста, приём препаратов при мигрени — больше просто ритуал, который не действует, а помогает немного убрать неприятные ощущения.
Собеседник издания пояснил, что при мигрени назначаются специальные препараты — триптаны, которые нужно успеть принять при первых признаках развития синдрома. Их пациенты, как правило, носят с собой и запивают большим количеством воды.
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