Невролог Комаров: анальгетики плохо помогают при мигрени

При мигрени возникает спазм сосудов, и спазмолитики или анальгетики, к которым сразу прибегают многие пациенты, чтобы не терпеть боль, не совсем эффективны. Об этом рассказал невролог Александр Комаров.

Врач пояснил в беседе с NEWS.ru, что спазм сосудов вызывает резкую пульсирующую головную боль и может сопровождаться очаговыми изменениями, такими как паралич, нарушение чувствительности, ухудшение зрения, светобоязнь и тошнота.

По словам специалиста, приём препаратов при мигрени — больше просто ритуал, который не действует, а помогает немного убрать неприятные ощущения.

Собеседник издания пояснил, что при мигрени назначаются специальные препараты — триптаны, которые нужно успеть принять при первых признаках развития синдрома. Их пациенты, как правило, носят с собой и запивают большим количеством воды.