Врач-косметолог, руководитель клиники Sculptura Зайнаб Мирзоева призвала россиян не использовать сметану и кефир при солнечных ожогах.
В интервью ФАН она отметила, что неправильный загар зачастую приводит к повреждению рогового слоя кожи. Как пояснила специалист, именно поэтому народные средства, такие как сметана и кефир, категорически нельзя применять для лечения.
"Вы же не наносите на обычный ожог сметану, верно? Следовать таким народным советам просто небезопасно", — сказала Мирзоева.
Она также добавила, что в составе кефира содержатся микробы, способные вызвать инфекцию.
При этом врач подчеркнула: сметана и кефир охлаждают место ожога из-за своей температуры, поэтому человеку может казаться, что ему становится лучше. Однако это временный и обманчивый эффект, указала косметолог.
Мирзоева порекомендовала пользоваться классическими методами лечения ожогов и использоваться средства с Декспантенолом в составе, которые успокаивают кожу.
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