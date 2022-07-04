Врач Мирзоева: сметану и кефир нельзя использовать при солнечных ожогах

Врач-косметолог, руководитель клиники Sculptura Зайнаб Мирзоева призвала россиян не использовать сметану и кефир при солнечных ожогах.

В интервью ФАН она отметила, что неправильный загар зачастую приводит к повреждению рогового слоя кожи. Как пояснила специалист, именно поэтому народные средства, такие как сметана и кефир, категорически нельзя применять для лечения.

"Вы же не наносите на обычный ожог сметану, верно? Следовать таким народным советам просто небезопасно", — сказала Мирзоева.

Она также добавила, что в составе кефира содержатся микробы, способные вызвать инфекцию.

При этом врач подчеркнула: сметана и кефир охлаждают место ожога из-за своей температуры, поэтому человеку может казаться, что ему становится лучше. Однако это временный и обманчивый эффект, указала косметолог.

Мирзоева порекомендовала пользоваться классическими методами лечения ожогов и использоваться средства с Декспантенолом в составе, которые успокаивают кожу.