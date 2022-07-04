Российские власти снимут коронавирусные ограничения на пересечение границы

Российские политики решили отменить антикоронавирусные меры при пересечении границы. Об этом сообщили после заседания оперативного штаба.

"По итогам состоявшегося обсуждения принято решение об отмене с 15 июля 2022 года эпидемически обусловленных временных ограничений на пересечение государственной границы РФ", — написали на официальном сайте Правительства России.

Ранее врач Андрей Кондрахин в разговоре с Pravda.Ru положительно отреагировал на снятие ограничений, которые объявляли во время пандемии COVID-19. По словам специалиста, хоть и россияне продолжают заражаться коронавирусной инфекцией, показатели не превышают эпидемиологический порог.