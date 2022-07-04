Российские политики решили отменить антикоронавирусные меры при пересечении границы. Об этом сообщили после заседания оперативного штаба.
"По итогам состоявшегося обсуждения принято решение об отмене с 15 июля 2022 года эпидемически обусловленных временных ограничений на пересечение государственной границы РФ", — написали на официальном сайте Правительства России.
Ранее врач Андрей Кондрахин в разговоре с Pravda.Ru положительно отреагировал на снятие ограничений, которые объявляли во время пандемии COVID-19. По словам специалиста, хоть и россияне продолжают заражаться коронавирусной инфекцией, показатели не превышают эпидемиологический порог.
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