ВОЗ: в России растёт риск появления оспы обезьян

Из-за вспышки оспы обезьян в нескольких новых странах, риск, что заболевание появится в России, очень возрос, заявила представитель ВОЗ в России Мелита Вуйнович. По её словам, особенно это касается Европейского региона.

Как подчеркнула Вуйнович, кроме того, медики зафиксировали нетипичные картины заболевания.

"На региональном уровне риск считается высоким в Европейском регионе ВОЗ (входят 53 государства-члена, включая Российскую Федерацию) из-за сообщений о географически широко распространённой вспышке, охватившей несколько новых затронутых стран, а также несколько нетипичной клинической картины случаев", — пояснила представитель ВОЗ РИА Новости.

По словам представителя организации, странах необходимо приложить максимум усилий, чтобы взять под контроль инфекцию и не допустить пандемии.