Из-за вспышки оспы обезьян в нескольких новых странах, риск, что заболевание появится в России, очень возрос, заявила представитель ВОЗ в России Мелита Вуйнович. По её словам, особенно это касается Европейского региона.
Как подчеркнула Вуйнович, кроме того, медики зафиксировали нетипичные картины заболевания.
"На региональном уровне риск считается высоким в Европейском регионе ВОЗ (входят 53 государства-члена, включая Российскую Федерацию) из-за сообщений о географически широко распространённой вспышке, охватившей несколько новых затронутых стран, а также несколько нетипичной клинической картины случаев", — пояснила представитель ВОЗ РИА Новости.
По словам представителя организации, странах необходимо приложить максимум усилий, чтобы взять под контроль инфекцию и не допустить пандемии.
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