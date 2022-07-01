Врач об отмене антикоронавирусных мер в РФ: "Заболеваемость может сохраняться"

Врач Андрей Кондрахин в беседе с Pravda.Ru оценил решение Роспотребнадзора отказаться от ограничений, которые российские власти ввели во время пандемии COVID-19.

"Есть коллективные и оперативные мероприятия, то есть маски, режим, санитайзеры. Ещё существуют общие мероприятия, профилактические меры, которые остались. Как мы прививаем детей от гриппа, разных видов инфекций, так и вакцинируем против новой коронавирусной инфекции", — сказал специалист.

По его данным, сейчас в России наблюдают снижение порога выявляемости болезни. Этот показатель упали ниже эпидемиологического уровня, отметил эксперт.

"Заболеваемость может сохраняться, но она не превышает эпидемиологический порог", — заключил собеседник издания.

Ранее на сайте Роспотребнадзора опубликовали распоряжение об отмене антикоронавирусных мер. Как подчеркнули в документе, теперь можно находиться в общественных местах без маски и посещать заведения общепита ночью.