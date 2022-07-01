По мнению вирусолога из Новосибирска Сергея Нетёсова, вакцина, разработанная для защиты от первоначального, уханьского варианта коронавируса, неэффективна в отношении штамма "омикрон".
В беседе с изданием Om1.ru Нетёсов рассказал, что в центре имени Гамалеи сейчас ведутся испытания новой вакцины, разработанной именно с учётом особенностей омикрон-штамма.
"Я бы настоятельно рекомендовал всем, кто не болел ковидом в 2022 году, вакцинироваться им. Потому что прежняя вакцина от уханьского варианта вируса плохо защищает от омикрона", — пояснил Нетёсов.
Учёный добавил, что несмотря на улучшение эпидемиологической обстановки в Новосибирске и области, всё же не стоит забывать о защите своего здоровья и своевременной вакцинации. Особенно, по мнению Нетёсова, это касается тех граждан, которые находятся в группе риска или вообще ещё до сих пор не делали прививку от COVID-19.
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