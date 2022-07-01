Врач Чернышова: повышение уровня сахара после приёма пищи безопасно

Врач-терапевт Надежда Чернышова объяснила, в каких случаях повышенный уровень сахара в крови не представляет угрозу для здоровья пациента.

По её словам, безопасным считается повышение уровня сахара после приёма пищи. Как пояснила специалист, эти изменения происходят в силу физиологических причин и не говорят о каком-либо патологическом состоянии.

"У каждого человека бывает повышение сахара в крови после того, как он поест, это нормально", — сказала Чернышова в интервью Москве 24.

Она подчеркнула: этот процесс запускается в связи с тем, что организму необходимо расщепить углеводы на глюкозу. Врач добавила, что глюкоза поступает в кровоток, а затем клетки внутренних органов и мышц усваивают её.

Чернышова порекомендовала россиянам выдерживать как минимум шесть-восемь часов голодания перед сдачей анализа крови, ведь в ином случае пациент может получить искажённые результаты.

Если же человек ничего не ел, а уровень сахара оказался повышенным, то это, скорее всего, свидетельствует о проблемах со здоровьем, заключила медик.