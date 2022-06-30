Мясников о главных ошибках гипертоников: слишком много соли и отказ от лекарств

Телеведущий Александр Мясников рассказал, какие самые распространённые ошибки допускают гипертоники.

Первая и главная ошибка, по словам врача, — это чрезмерное употребление соли.

"Норма потребления поваренной соли — пять грамм. Мы в России потребляем 12 грамм, а гипертонику и лицам за 50 надо принимать максимум три грамма", — сказал Мясников.

Вторая ошибка — это отказ от назначенных врачом препаратов и самолечение народными средствами, снадобьями и травами.

Ведущий подчеркнул, что он ничего не имеет против трав, но они должны быть дополнением к назначенным препаратам, а не их заменой.

"Одна ситуация, когда вы все бросили пить и перешли на травы. Но другое, когда вы принимаете лекарства и одновременно пьете травы", — заявил Мясников.