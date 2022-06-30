Врач Шишкин: активированный уголь может стать причиной кровотечений и аллергии

Активированный уголь нередко становится причиной желудочных кровотечений и аллергических реакций. Об этом сообщил семейный врач Валентин Шишкин.

В интервью URA.RU специалист отметил, что единственным плюсом активированного угля всегда была низкая стоимость. По его словам, в остальном у этого препарата сплошные минусы. Как пояснил врач, активированный уголь маскирует состояния, связанные с желудочными кровотечениями, и смазывает клиническую картину.

"У людей с хроническими язвами желудка и двенадцатиперстной кишки этот препарат может спровоцировать язвенные кровотечения. И пациент этого не поймёт, потому что стул будет чёрным из-за угля", — сказал Шишкин.

Он добавил, что после приёма препарата в организме зачастую остаются продукты, усиливающие окислительные реакции на поверхностях слизистых.

Специалист также подчеркнул: активированный уголь в некоторых случаях вызывает аллергические реакции. Этот препарат имеет низкую эффективность, указал врач. Шишкин порекомендовал россиянам заменить его на более современные сорбенты.