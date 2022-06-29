В жаркую погоду ногам будет комфортно в открытой обуви на пробковой основе или хорошо вентилируемой матерчатой обуви. Об этом рассказал заслуженный врач России Андрей Кабычкин.
Специалист объяснил в беседе с NEWS. ru,что человеку легче будет переносить жару в босоножках, однако при этом поддевать хлопчатобумажные носки нужно обязательно.
По словам доктора, подошва у обуви должна быть пробковая или кожаная, а каблук не меньше 4 см высотой.
Ходить по городу в шлёпках или босоножках можно, но о санитарно-гигиенических правилах также забывать не стоит, добавил собеседник издания. Он пояснил, что через микротравмы велик риск занести инфекцию, и если ходить без носков, то чаще придётся мыть ноги.
Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение)
Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.
Судно не следовало выводить в море для активных действий.