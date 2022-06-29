Вирусолог Зверев: переносчиками Конго-крымской лихорадки являются комары

В первых числах лета на юге России было зафиксировано два смертельных исхода от Конго-крымской геморрагической лихорадки. Оказывается, заболевание разносят комары.

Ранее сообщалось, что в Ростовской области зафиксировали новый штамм африканского заболевания. Его летальность пока не определена, но ближайшая к штамму линия "Европа-1" часто вызывает серьёзные клинические проявления, вплоть до смерти инфицированного.

Как рассказал академик РАН, вирусолог Виталий Зверев, Конго-крымскую геморрагическую лихорадку могут переносить комары, передавая её как от людей, так и от животных.

"Вирус разносят комары, которые из-за глобального потепления мигрировали из Конго в южные части России в том числе", — отметил эксперт в интервью порталу URA.RU.

С этой инфекцией часто сталкиваются жители Африки, Балканского полуострова и Ближнего Востока. Сейчас заболевание дошло и до России, правда в обоих смертельных случаях пациенты заразились после укуса клеща.

Чтобы избежать лихорадки вирусолог посоветовал использовать спрей от комаров и прятать открытые участки тела под одеждой.