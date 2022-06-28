Вирусолог центра Гамалеи Александр Бутенко рассказал Pravda. Ru о том, какую опасность из себя представляет новый штамм конго-крымской геморрагической лихорадки, который был накануне выявлен на юге России.
"Заболевание встречается у нас в южном регионе. В Ставропольском крае спад по заболеваемости, однако в последние годы регион на первом месте. Потом идут Ростовская, Астраханская, Волгоградская области, Калмыкия. На Северном Кавказе единичные случаи", — заявил Бутенко.
"Заболеваемость не очень постоянная и зависит от климатических условий и численности клещей. Поэтому год на год не приходится. Бывает, что заболеваемость составляет, например, 100 случаев в год в этих регионах. А бывает, что совсем единичные случаи. Например, в Астрахани бывали десятки случаев, а в этом году пока только один", — отметил собеседник издания.
"Заболевание передаётся через укусы клещей. А резервуарами вируса в природе служат зайцы-русаки и ежи, которые встречаются в степных и полупустынных регионах Астраханской области и Ставропольском крае. От человека к человеку передаётся при контактах с кровянистыми выделениями", — сказал вирусолог.
"Остерегаться укусов клещей. Просто не появляться в степи или на уборке урожая. Иногда вирус заносят домашние животные. Вообще риск заболевания очень низкий — по имеющимся у нас данным, 0,3% людей заражаются после укусов клещей, — подчеркнул Бутенко.
По его словам, вакцина от конго-крымской геморрагической лихорадки отсутствует. Кроме того, нет никакого специфического лечения.
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