Вирусолог заявил о низком риске заболеть конго-крымской лихорадкой

Вирусолог центра Гамалеи Александр Бутенко рассказал Pravda. Ru о том, какую опасность из себя представляет новый штамм конго-крымской геморрагической лихорадки, который был накануне выявлен на юге России.

География распространения

"Заболевание встречается у нас в южном регионе. В Ставропольском крае спад по заболеваемости, однако в последние годы регион на первом месте. Потом идут Ростовская, Астраханская, Волгоградская области, Калмыкия. На Северном Кавказе единичные случаи", — заявил Бутенко.

Характер распространения

"Заболеваемость не очень постоянная и зависит от климатических условий и численности клещей. Поэтому год на год не приходится. Бывает, что заболеваемость составляет, например, 100 случаев в год в этих регионах. А бывает, что совсем единичные случаи. Например, в Астрахани бывали десятки случаев, а в этом году пока только один", — отметил собеседник издания.

Как передаётся

"Заболевание передаётся через укусы клещей. А резервуарами вируса в природе служат зайцы-русаки и ежи, которые встречаются в степных и полупустынных регионах Астраханской области и Ставропольском крае. От человека к человеку передаётся при контактах с кровянистыми выделениями", — сказал вирусолог.

Как не заразиться

"Остерегаться укусов клещей. Просто не появляться в степи или на уборке урожая. Иногда вирус заносят домашние животные. Вообще риск заболевания очень низкий — по имеющимся у нас данным, 0,3% людей заражаются после укусов клещей, — подчеркнул Бутенко.

По его словам, вакцина от конго-крымской геморрагической лихорадки отсутствует. Кроме того, нет никакого специфического лечения.