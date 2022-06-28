Власти Эстонии сообщили о первом случае заражения оспой обезьян в стране. По информации медицинских специалистов, пациент заболел за границей.
"Заражённый — мужчина средних лет", — написали на официальном сайте Департамента здоровья республики.
Представители ведомства отметили, что у пациента зафиксировали типичные проявления этой болезни.
Ранее учёные выяснили, что вирус оспы обезьян способен изменяться быстрее, чем предполагалось. Эксперты обнаружили свыше 50 мутаций, заявили журналисты международной газеты Financial Times.
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