На юге России выявлен новый штамм Конго-крымской геморрагической лихорадки

По информации пресс-службы Сеченовского университета, на юге России был зафиксирован новый штамм Конго-крымской геморрагической лихорадки.

Как сообщили специалисты университета в интервью РИА Новости, проведённые исследования — это совместная работа экспертов трёх научно-исследовательских институтов: московского Сеченовского университета, московского Центрального НИИ эпидемиологии Роспотребнадзора, Ставропольского противочумного института Роспотребнадзора, а также НИИ эпидемиологии и микробиологии имени Пастера из Санкт-Петербурга.

Вирус Конго-крымской геморрагической лихорадки, по утверждению специалистов, можно встретить в разных частях света: в Африке, Азии, на Ближнем Востоке, Балканах, а также на юге европейской части РФ.

Как уточняет ВОЗ, этот вирус человек получает от домашнего скота и клещей. Заражённый же человек может передать его другим людям только при условии тесного контакта с выделениями, кровью и прочими биологическими жидкостями.

"Разные варианты вируса вызывают разную тяжесть заболевания. В результате проведенного исследования оказалось, что исследованные штаммы вируса из российских регионов относятся к линиям "Европа-1" (596 образцов), "Африка-3" (всего лишь один образец), а также к абсолютно новой линии "Европа-3" (шесть образцов)",- говорится в сообщении.

Эксперты добавили, что при заражении линией вирусов "Европа-1" возрастает риск летального исхода, геморрагического синдрома и серьёзных клинических проявлений. В отношении же нового штамма "Европа-3" таких данных пока нет, её риски специалистам только предстоит выяснить.