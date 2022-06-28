Депутат Госдумы Миронов: врачам нужно дать больше времени на пациентов

Временные ограничения на приём, действующие в российских медучреждениях, не позволяют врачам уделять достаточное внимание пациентам. Об этом заявил депутат Госдумы Сергей Миронов.

Парламентарий потребовал изменить нормативы, которые "прикрывают" дефицит медицинских кадров, передаёт издание "Вести Подмосковья".

"Согласно недавнему опросу, лишь 2,3 процента врачей устраивают существующие лимиты времени на приём пациентов", — сказал Миронов.

Он добавил, что многие медики выступают за увеличение нормативов. Почти 60 процентов врачей готовы тратить дополнительное время на осмотр и опрос больных, пояснил политик.

Сейчас в больницах РФ на приём терапевта и педиатра отводится всего 15 минут, эндокринолога — 19, невролога — 22, онколога — 23 минуты. По мнению депутата, для расширения лимитов необходимо решать системные проблемы здравоохранения:

Восполнять дефицит медработников;

Переходить к прямому финансированию медицины, когда все вопросы отрасли решает государство, а не страховщики-посредники;

Увеличивать госрасходы на медицину.