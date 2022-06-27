Анестезиолог-реаниматолог Алексей Гапонов назвал симптомы солнечного удара. Медицинский специалист предупредил, что жаркая погода может навредить человеку любого возраста и даже без хронических заболеваний.
Врач перечислил такие проявления теплового удара, как:
По данным эксперта, в группе риска находятся люди, которые страдают из-за болезней сердца и сосудов. Гапонов призвал во время зноя не покидать помещение. На улице нужно носить светлые вещи и головные уборы, отметил специалист.
"Важный совет, которым никто не пользуется — не убиваться на даче, никакой урожай не стоит потерянного здоровья!" — заключил врач, слова которого передаёт NEWS.ru.
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