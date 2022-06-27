Врач Гапонов предупредил о риске пострадать на даче из-за теплового удара

Анестезиолог-реаниматолог Алексей Гапонов назвал симптомы солнечного удара. Медицинский специалист предупредил, что жаркая погода может навредить человеку любого возраста и даже без хронических заболеваний.

Врач перечислил такие проявления теплового удара, как:

головокружение,

головная боль,

тошнота и рвота.

По данным эксперта, в группе риска находятся люди, которые страдают из-за болезней сердца и сосудов. Гапонов призвал во время зноя не покидать помещение. На улице нужно носить светлые вещи и головные уборы, отметил специалист.

"Важный совет, которым никто не пользуется — не убиваться на даче, никакой урожай не стоит потерянного здоровья!" — заключил врач, слова которого передаёт NEWS.ru.