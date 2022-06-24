Терапевт Асанов: употребление мороженого может привести к онкологии

Врач-терапевт Тимур Асанов предупредил об опасности употребления большого количества мороженого.

Эксперт объяснил, что в современных рецептурах мороженого много не самых полезных для здоровья добавок, а также сахара, который подпитывает раковые клетки и может послужить причиной развития онкологии.

"Учитывая, что многие не способны отказаться от сладкого, нет ничего удивительного в том, что онкологические заболевания встречаются все чаще", — рассказал Асанов Общественной Службе Новостей.

Помимо сахара, в некоторых видах мороженого есть антибиотики для сохранения товарного вида продукта на более длительный срок, отметил терапевт. Поэтому у тех, кто часто лакомится мороженым, может развиться не только онкология, но и ожирение, провоцирующее многие хронические заболевания.

Поэтому врач не советует злоупотреблять холодным десертом. Асанов отметил, что здоровые люди могут позволить себе мороженое два-три раза в неделю, а при наличии проблем со здоровьем лучше есть его реже — не чаще одного раза в неделю.