Врач Хациев объяснил связь между низкими доходами россиян и эпидемий ожирения

Увеличение доли безработного населения и падение уровня доходов в России объясняются в том числе ростом показателей заболеваемости ожирением, заявил доктор медицинских наук, президент Общества бариатрических хирургов Бекхан Хациев. В беседе с Pravda.Ru специалист отметил, что болезнь, имеющая на первый взгляд только "внешний" характер, на самом деле влечет за собой ряд других проблем со здоровьем, которые, в свою очередь, приводят к потери трудоспособности.

"Различные международные исследования подтверждают то, что в семьях с низким доходом вероятность возникновения ожирения выше. Поэтому, конечно, чем большее количество людей живут за чертой бедности, тем выше будет статистика ожирения в государстве — это касается развитых и развивающихся стран. Однако экономическое благосостояние населения и данное заболевание имеют и обратную связь: ожирение в некоторых случаях приводит к потере трудоспособности и, как следствие, к увеличению доли безработного населения", — рассказал Хациев.

По словам эксперта, около 30% трудоспособного населения в России страдает от ожирения. И хотя такая цифра является большой проблемой не только для системы здравоохранения, но и для общества в целом, тем не менее, эффективное лечение этого заболевание с помощью бариатрической хирургии до сих пор не получило широкого распространения в России, пояснил он.

"Происходит это от того, что ожирение, вопреки общественному мнению, — это не проблема внешнего вида, а тяжелое хроническое заболевание, которое приводит к развитию различных патологий — от диабета второго типа до некоторых видов рака — и в среднем сокращает жизнь человека на десять лет. В результате ассоциированных с ожирением заболеваний человек зачастую теряет возможность работать и выполнять привычные действия. Здесь можно также добавить, что из-за ожирения увеличиваются и расходы на систему здравоохранения, поскольку пациентам с данным заболеванием чаще необходима медицинская помощь", -- подчеркнул доктор медицинских наук.

Самой уязвимой к ожирению социальной группой являются люди с низким доходом, отметил Хациев. Он объяснил, что более дешевые продукты (например, наггетсы) содержат меньше полезных нутриентов, при этом затрачивают у потребителя меньше ресурсов для приготовления. С другой стороны, высокий уровень дохода необязательно может обезопасить человека от ожирения, подчеркнул врач, поясняя, что доступность разнообразной еды при высоком доходе также может привести к появлению болезни.

Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков обратил внимание на проблемы в сферы занятости в России. При этом представитель Кремля заверил, что власти принимают меры по сдерживанию роста безработицы в стране, отметив, однако, что на данный момент рано судить о том, достаточны ли они.

"Преждевременно говорить, потому что ситуация только начинается, до сих пор с занятостью все было нормально", — приводит слова представителя президента ТАСС.

По данным Росстата, в России по итогам первого квартала 2022 года за чертой бедности оказалось 20,9 миллионов человек.